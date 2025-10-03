Habertürk
        Ulaş'a can suyu da çare olmadı

        Kuruyan Ulaş Gölü'ne can suyu da çare olmadı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, yağışların ve besleyen su kaynaklarının azalması ile birlikte kurudu. Ağustos ayı içerisinde Sivas İl Özel İdaresi ve Ulaş Kaymakamlığı'nın göle can suyu olarak başka bir kaynaktan sağladığı su desteğinin de işe yaramadığı görüldü

        Giriş: 03.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:56
          Sivas'ın Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

          Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü.

          Ancak bu durum yağışların kesilmesiyle tersine döndü. Sıcakların etkisi ve kaynaklarının azalmasıyla gölde yeniden su çekilmeye başladı. Temmuz ayından itibaren başlayan göl suyundaki azalma, ağustos ile birlikte zirveye çıktı.

          Göl kurumaya başlayınca Sivas Valiliği harekete geçti. İl Özel İdaresi ve Ulaş Kaymakamlığı'nın yaptığı ortak çalışma ile gölün yeni su kaynakları ile beslenmesi kararlaştırıldı.

          Bu çerçevede gölü besleyebilecek Tecer Irmağı başta olmak üzere uygun akarsulardan, göl yatağına su taşıyacak kanallar açıldı. Ancak açılan kanalların beslendiği su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle bu çözüm de göl için çare olmadı.

          Suyu tamamen çekilen Ulaş Gölü, kuruma ile karşı karşıya kaldı. Yanındaki yıkıntı halindeki tesislerle birlikte Ulaş Gölü kaderine terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekti.

          Kendisi de ilçe sakinlerinden olan Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "Göl, bizim değerimiz. Ben de Ulaşlıyım. Bir türlü bu göl kurtarılamadı. Çünkü gerekli çalışma yapılmadı. Koruma altına alındığı günden bugüne kadar göle, Tecer Irmağı'ndan bir çalışma yapılacaktı. Bildiğim kadarıyla bu çalışma da fayda vermedi. Maalesef göl, işler acısı hale gelmiş. Bir taraftan sulak alan diyoruz. Sulak alanlar göçmen kuşların, yaşam alanı bulduğu yerlerdir. Patka, dikkuyruk, uzunbacak gibi yaban ördeklerin yeridir. Buralarda üremesini yapar ve göçüp giderler. Anlayacağınız orası bir yaşam alanıdır. İlgilerden rica ediyorum. Bu türlü alanlar korunmalıdır. Buralar çok önemli. Halkımız ve bizi yönetenlerin de buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

          Gölün kurumasında iklim krizinin de etkisi olduğunu belirten Sulakçı, "Bu durum göllerimizi de etkiliyor. Yapacağımız sulamalarda özellikle vahşi sulamanın da önüne geçmemiz lazım. Sular bitmeyen, tükenmeyen enerjiler değildir. Düzgün bir şekilde suyu harcamak değil, kullanmak gerekiyor. Şu anda Ulaş Gölü gibi göller genelde karstik yapıya sahiptir. Bunlar genelde Tecer Dağı'ndan gelen dip sızıntıları ve mevsimsel yağışlarla dolar. Ama küresel ısınmanın vermiş olduğu yağış rejiminin bozulmasından dolayı oranın tek kurtuluşu, Tecer Irmağı'ndan 12 ay boyunca kanal vasıtasıyla su taşımaktır. Onun haricinde şu anda bu gölü başka türlü kurtarma şansımız yoktur" diye konuştu.

