Kendisi de ilçe sakinlerinden olan Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "Göl, bizim değerimiz. Ben de Ulaşlıyım. Bir türlü bu göl kurtarılamadı. Çünkü gerekli çalışma yapılmadı. Koruma altına alındığı günden bugüne kadar göle, Tecer Irmağı'ndan bir çalışma yapılacaktı. Bildiğim kadarıyla bu çalışma da fayda vermedi. Maalesef göl, işler acısı hale gelmiş. Bir taraftan sulak alan diyoruz. Sulak alanlar göçmen kuşların, yaşam alanı bulduğu yerlerdir. Patka, dikkuyruk, uzunbacak gibi yaban ördeklerin yeridir. Buralarda üremesini yapar ve göçüp giderler. Anlayacağınız orası bir yaşam alanıdır. İlgilerden rica ediyorum. Bu türlü alanlar korunmalıdır. Buralar çok önemli. Halkımız ve bizi yönetenlerin de buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.