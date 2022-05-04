Ukraynalı isim açıkladı: Savaşın bitmesi için 2 senaryo

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Yahoo News'e konuşan Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rusların savaşta ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve temel sorunlarının yetkin personel eksikliği olduğunu ifade etti. Ancak Budanov, Putin'in yakın zaman içerisinde pes edeceğine ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.

Budanov savaşın bitmesi için iki senaryo olduğunu söyledi. Bu senaryoların Putin'in zaferini ilan etmesi veya Ukrayna'nın zaferini ilan etmesine bağlı olduğunu belirten Budanov sözlerine şöyle devam etti: "Birincisi Rusya üç veya daha fazla parçaya bölünecek, ikincisi Rusya'da bir liderlik değişikliği olacak. İkinci senaryoya göre, yeni Rus lider, Rusya'nın olanlarla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların hepsi dengesiz bir diktatörün yaptığını söyleyecek. Moskova işgal ettiği tüm toprakları - Japonya'ya transfer olan Kuril Adaları'ndan Königsberg'e kadar - teslim edecek. Seçenekler bunlar. Bu nedenle, resmi söylemleri ne olursa olsun, Batı ile diyalog kurmak için çok fazla vektör var. Gayri resmi olarak, servetlerini kaybetmekten korkarlar ve onlar için her şeyin ne kadar çabuk biteceğini anlarlar. Endişelenmeyin, Ukrayna galip gelecek."

Budanov, Rusya'nın demografik ve insani bir kriz yaratmaya çalıştığını bunun yerel nüfusun çoğunluğunu boyunduruk altına almalarının tek yolu olduğunu da sözlerine eklerken, savaşı kazanacakları konusunda şüphelerinin olmadığını bir kez daha sözlerine ekledi.