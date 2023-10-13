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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ukrayna ve Rusya'ya ait gemiler Marmara Adası açıklarında çarpıştı! - Gündem haberleri

        Ukrayna ve Rusya'ya ait gemiler Marmara'da çarpıştı!

        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında, Ukrayna ve Rusya'ya ait iki gemi çarpıştı. Çarpışma sonucunda gemilerde hasar meydana gelirken, çevre kirliliği yaşanmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:50
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        Ukrayna ve Rusya'ya ait gemiler Marmara'da çarpıştı!
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        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında çarpışan iki gemide hasar oluştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın İzmail kentinden İspanya'nın Valencia şehrine hareket eden 122 metre boyundaki "Haje Halimeh" isimli buğday yüklü kuru yük gemisi ile Rusya'nın Kavkaz limanından İsrail'in Aşdod kentine giden tahıl yüklü "Asomatos" isimli 169 metre boyundaki dökme yük gemisi, Marmara Adası açıklarında çarpıştı.

        CAN KURTARMA BOTU YÖNLENDİRİLDİ

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        İHA'da yer alan habere göre çatışma sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

        CAN KAYBI YAŞANMADI

        Yapılan incelemelerde, gemilerde sadece hasar oluştuğu, herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da çevre kirliliğinin bulunmadığı tespit edildi.

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        #marmara adası
        #Son dakika haberler
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