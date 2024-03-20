Ukrayna: Savaşın başlamasından bu yana AB'den toplamda 88 milyar euro yardım aldık
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Avrupa Birliği ve birlik üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldıklarını bildirdi
Ukrayna, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) toplam 88 milyar euro yardım aldığını duyurdu.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile, Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısında konuştu.
Ukrayna ve AB'nin ortak değerler, arzular ve umutlar konusunda hiç bu kadar birlik içinde olmadığına işaret eden Şmıgal, "Rus işgalinin başlamasından bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede AB ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar avro yardım aldık" dedi.
Şmıgal, bu fonların, Ukrayna'nın makro finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumalarını sağladığını, bu fonlarla en önemli bütçe harcamalarını karşılayabileceklerini kaydetti.
Şmıgal, aynı gün AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantılarının 9'uncusuna da katıldı. (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı bitiminde yaptığı açıklamada Ukrayna'ya desteği sürdürülebilir hale getirmek için oluşturulan yeni fondan 4,5 milyar avroluk ilk ödemenin yapıldığını bildirdi.
ABD DE MİLYARLARCA DOLAR YARDIM YAPTI
Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün geçen ay paylaştığı verilere göre ABD'nin, Ukrayna'ya gönderdiği yardımlarsa 75 milyar dolara ulaştı.
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