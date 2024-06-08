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        Haberler Dünya Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk'a saldırdı: 26 kişi öldü | Dış Haberler

        Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk'a saldırdı: 26 kişi öldü

        Rusya, Ukrayna'nın Herson ve Luhansk'a saldırdığını bildirdi. Saldırılarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 65'ten fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Olaya karışanların kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezayı çekeceklerinden hiç şüphe yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:54 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:54
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        Ukrayna, Herson ve Luhansk'a saldırdı
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        Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine düzenlenen saldırılarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 65'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusu, bölgedeki Sadovoye köyüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucu insanların bulunduğu bir alışveriş yeri yıkıldı." ifadelerini kullandı.

        Saldırının Fransız hava bombası ve Amerikan yapımı HIMARS füzesiyle yapıldığını ifade eden Saldo, saldırı sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

        Saldo, olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü ve yaralılara tıbbi desteğin verildiğini aktardı.

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        LUHANSK'TA 4 ÖLÜ, 50'DEN FAZLA YARALI

        Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yönetiminden yapılan açıklamada da Luhansk kentine füzelerle yapılan saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

        Saldırı sonucu 5 katlı bir binanın yıkıldığı, yaklaşık 30 binanın da hasar gördüğü anlatılan açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

        "SUÇ İŞLEYENLER CEZALANDIRILACAK"

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Luhansk ve Herson'daki saldırıların Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini söyledi.

        Zaharova, "Yine kanlı bir suç işlendi. Olaya karışanların kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezayı çekeceklerinden hiç şüphe yok. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı militanların işlediği her türlü suça mümkün olan en kısa sürede yanıt vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

        Sözcü Zaharova, bu tür saldırıların Amerikan, İngiliz ve diğer Batılı uzmanlarca hazırlandığını vurguladı.

        Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Ukrayna
        #rusya
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