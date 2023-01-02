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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırının Desnyan semtini etkilediğini duyurdu

Giriş: 02.01.2023 - 03:57 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama meydana geldi
Kiev'de patlama meydana geldi
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AA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği saldırı sonucu Desnyan semtinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Desnyan semtinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydederek, "Başkentin Desnyan semtinde 19 yaşındaki bir erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Kiev Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada da Kiev'e Rus saldırısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu dakika itibariyle başkentin üzerinde yaklaşık 10 hava hedefi vuruldu. Hava alarmı devam ediyor." denildi.

Yerel basındaki haberlere göre ise Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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