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Kömürden doğalgaza, petrolden kükürde kadar çok çeşitli ve çok zengin yer altı kaynaklarına da sahip olan Ukrayna, dünyanın önemli maden ülkeleri arasında yer almaktadır. Peki, Ukrayna nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Ukrayna bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Ukrayna Nerede?

Ukrayna hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Avrupa olacaktır. Doğu Avrupa coğrafyasında konumlanan ve sahip olduğu yüzölçümüyle, Rusya’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesi olan Ukrayna; doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeyde Beyaz Rusya, batıda Polonya ve Slovakya, güneybatıda ise Romanya, Macaristan ve Moldova ile çevrilidir.

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1917 senesinde, Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonrası bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Ukrayna; 1925 senesinde Sovyetler Birliği’ne katılmış ve bu devleti oluşturan 15 farklı cumhuriyetten bir tanesi olmuştur. Ukrayna’nın yeniden bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1991’dir. Bu tarihte Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna, yeniden egemen bir devlet olmuştur. Günümüzde ise gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan Ukrayna; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararası kuruluşun üyesidir.

Ukrayna Başkenti

Önemli bir Doğu Avrupa ülkesi olan Ukrayna’nın başkenti, Kiev’dir. Ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri olarak da öne çıkan Kiev, sadece Ukrayna’nın değil tüm Doğu Avrupa’nın da önemli sanayi, kültür ve bilim merkezlerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Ukrayna’nın kuzeyinde yer alan Kiev; doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi meydanları, mimari yapıları ile de oldukça dikkat çekicidir. 11. yüzyılda inşa edilen Aziz Sofya Katedrali, Özgürlük Meydanı, 18. yüzyılda yapılan Mariyinsky Sarayı gibi birçok eser ve meydan Kiev’in simgeleri arasında yer almaktadır.

Ukrayna Nüfusu

2023 verileri göre Ukrayna’nın nüfusu 44 milyon 600 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfusun büyük bir bölümünü %73’lük bir oranla Ukraynalılar oluştururken onları, %22 ile Ruslar, takip etmektedir. Ukraynalılar ve Rusların haricinde ülke nüfusu içinde Beyaz Ruslar, Moldovalılar, Macarlar, Bulgarlar, Tatarlar, Lehler, Ermeniler gibi çeşitli etnik gruplar da yer alırlar.

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%70’inin şehirlerde, geri kalan %30’un ise kırsal kesimde yaşadığı Ukrayna’da baskın olan dini inanç ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebidir.

Ukrayna Para Birimi

Ukrayna’da kullanılan para biriminin adı Ukrayna grivnasıdır. Tarihte ilk kez 1996 yılında basılarak tedavüle sokulan bu para birimi günümüzde de kullanılmaktadır.

Ukrayna Bayrağının Anlamı

1992 yılında Ukrayna meclisi tarafından onaylanarak kullanılmaya başlanan Ukrayna bayrağı; mavi ve sarı renkten oluşturulmuş iki yatay şeritten meydana gelmektedir. Kökleri, Doğu Avrupa’da kurulmuş olan Kiev Knezliği’ne kadar dayanan bu bayraktaki sarı renk, Ukrayna’nın sahip olduğu zengin buğday tarlalarını, mavi renk ise ülkenin dağları ve akarsuları ile gökyüzünü sembolize etmektedir.

Ukrayna Şehirleri

Oblast adı verilen 26 idari bölgeye ayrılan Ukrayna’da toplam 51 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Kiev

Lviv

Odessa

Donetsk

Sivastopol

Luhansk

Yalta

Ukrayna Türkiye Saat Farkı

Ukrayna ile Türkiye arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır.