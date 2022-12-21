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Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye giderek Beyaz Saray'da Biden'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat tarihinden beri ülke liderlerini Ukrayna'da ağırlayan ve online ziyaretler gerçekleştirmeyi tercih eden Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden'la görüşecek

Giriş: 21.12.2022 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye giderek Beyaz Saray'da Biden'la görüşecek
HABERTURK.COM / AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in bugün ABD'nin başkenti Washington'a giderek Başkan Biden'la görüşmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek.

Ukrayna lideri ABD ziyaretinde Kongre'yi de ziyaret edecek. Zelenskiy'in Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin ulusal güvenlik komitesi başkanlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Zelenskiy'in ziyaretinin en kritik noktalarından birinin Patriot hava savunma sistemi talebi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili AA'ya konuşan kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA,AP

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