Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son Dakika: Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı - Haberler

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir değişimi kapsamında, 50 Ukraynalı asker ile 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi

Giriş: 08.01.2023 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son Dakika: Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı - Haberler
Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.

Bunun son esir takası olmayacağını vurgulayan Yermak, "Görevimiz, tüm insanlarımızın geri getirilmesidir ve bunu yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı belirtilirken, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir takası, 31 Aralık 2022'de yapılmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes suçlaması
Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes suçlaması
Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürüldü
Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.