Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rusya'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, doğu cephesinde inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştü.

Görüşmede, cephe hattındaki durum, savunma desteği, Rusya'nın savaş planı, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve Küresel Barış Zirvesi ele alındı.

Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için Metsola'ya teşekkür ederek, birinci derece Liyakat Nişanı sundu.

İsviçre'de haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne değinen Zelenskiy, Rusya'yı zirveyi aksatmaya çalışmakla suçladı.

Zelenskiy, "Bu nedenle her devletin, her liderin, her uluslararası kuruluşun, Küresel Barış Zirvesi'ne katılım ve ortak barış çabalarımızı destekleme konusunda kesinlikle net bir tutum sergilemesine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİRDİK"

Haziranda müzakere çerçevesinin onaylanması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı müzakerelerinin başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirdiklerini belirten Zelenskiy, doğu cephesinde durumun zor olduğunu söyledi.