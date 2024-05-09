Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rusya'da

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rusya'da

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın İsviçre'de haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ni aksatmaya çalıştığını iddia etti. Zelenskiy, Rusya'yı doğuda durdurabilmek için silah tedarikinin artırılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, doğu cephesinde inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu bildirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştü.

        "Ukraynalılar NATO askeri talep etmedi"
        "Ukraynalılar NATO askeri talep etmedi"

        Görüşmede, cephe hattındaki durum, savunma desteği, Rusya'nın savaş planı, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve Küresel Barış Zirvesi ele alındı.

        Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

        Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için Metsola'ya teşekkür ederek, birinci derece Liyakat Nişanı sundu.

        İsviçre'de haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne değinen Zelenskiy, Rusya'yı zirveyi aksatmaya çalışmakla suçladı.

        REKLAM

        Zelenskiy, "Bu nedenle her devletin, her liderin, her uluslararası kuruluşun, Küresel Barış Zirvesi'ne katılım ve ortak barış çabalarımızı destekleme konusunda kesinlikle net bir tutum sergilemesine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

        "TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİRDİK"

        Haziranda müzakere çerçevesinin onaylanması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı müzakerelerinin başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirdiklerini belirten Zelenskiy, doğu cephesinde durumun zor olduğunu söyledi.

        Zelenskiy, "Silah tedarikinin artırılmasıyla Rusya'yı doğuda durdurabileceğiz. Şu anda orada inisiyatif onlarda. Bu bir sır değil. Onları durdurmamız, inisiyatifi elimize almamız gerekiyor. Bu ancak elimizde güçlü bir şey olduğunda yapılabilir." diye konuştu.

        Silah tedarikinin yapıldığını aktaran Zelenskiy, ancak bunun onaylanan miktarda olmadığını kaydetti.

        Zelenskiy, gerekli miktarda yardımlar gelir gelmez Rusya'nın doğudaki inisiyatiflerini durduracaklarını vurguladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa