Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya Kuzey Kore yapımı füze kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda balistik füzeler kullandığını belirterek, "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün başkent Kiev ve farklı bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, 12 kişinin öldüğü saldırıda yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Zelenskiy, saldırıda balistik füzelerinin de kullandığını ifade ederek, "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı. İstihbarat teşkilatımız bütün detayları araştırıyor. Bu füzenin Kuzey Kore'de üretildiğine dair bilgi doğrulanırsa, bu Rusya- Pyongyang ittifakının suç teşkil etmesinin bir kanıtı daha olacak." dedi.

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Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna hava savunma imkanlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunu durdurmak için Rusya'ya gerçek baskı yapılması gerekiyor. Uluslararası diplomatik çabaların bu savaşı durdurmaya yönelik sürmesine rağmen Rusya sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in korkmadığı anlamına geliyor." Rus ordusunun Kiev'e saldırısı Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir