"Ukrayna'daki savaş tehlikeli bir aşamaya girdi"

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken, The Washington Post gazetesinde Ukrayna'daki savaşın tehlikeli ve öngörülemez bir aşamaya girdiğine ilişkin bir yazı kaleme alındı.

Rusya'nın saldırılarının yakında sona ereceğine dair çok az işaretin olduğu belirten makalede, Putin köşeye sıkışsa da geri adım atmasının çok mümkün olmadığı belirtildi.

The Washington Post'ta yer alan yazının tamamı şöyle;

Ukrayna'daki savaşın ilk aşaması beklentileri karıştırdı. Rusya'nın askeri işgali, kilit hedeflerde başarısız oldu ve Ukrayna'nın bozguna uğratılacağına dair tahminleri alt üst etti. Batılı ülkeler, Moskova ile doğrudan çatışmadan yıllarca kaçtıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerine yıkıcı ekonomik yaptırımlarla doğrudan cezalandırırken, Ukrayna'ya açıkça silah sağlıyor.

Bu çatışmanın yakında sona ereceğine dair çok az işaret var. Bunun yerine, çatışma, ilkinden daha öngörülemez ve tehlikeli olan başka bir aşamaya geçiyor gibi görünüyor. Rusya ile Batı arasındaki retorik Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana görülmemiş saldırganlık seviyelerine ulaşırken, Ukrayna'da çatışmalarda gerginlik tırmanıyor.

Pazartesi günü ilk kez barış görüşmeleri yapılmasına rağmen, gerginliğin düşeceğine dair hiçbir işaret yok. Putin, eşi görülmemiş küresel baskının ortasında, Rusya'yı dünyadaki hemen hemen herkesle karşı karşıya getiren savunma duruşunu ikiye katlıyor, caydırıcı güç emri veriyor.

Geri adım atmayı reddetmek, Putin'in çocukken Leningrad'daki bir Sovyet konut bloğundaki evinin dışındaki merdiven boşluğunun köşesindeki bir fareyi kovalarken anlattığı, artık hikayeyi hatırlatıyor. "Kaçacak yeri yoktu. Bu yüzden etrafa savruldu ve kendini bana attı. Şaşırdım ve korktum. Şimdi fare beni kovalıyordu,” diye anlattı.

Şimdi köşeye sıkışan kim? Yüzyıllar boyunca Rusya, komşularına hükmetmeye çalıştı. Putin, Ukrayna'yı işgal etmeden önceki Ukrayna'nın Rusya'nın tarihinin, kültürünün ve manevi alanının ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemişti.

Kağıt üzerinde Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri kapasiteler farklı olsa da, Moskova'nın komşusunu ilk işgal etme girişimi boşa çıktı. Ukrayna hava kuvvetleri üzerinde hava üstünlüğünü sağlamadaki başarısızlıktan Rus tanklarının gazının bitmesine neden olan olağanüstü lojistik sorunlara kadar, çatışmanın ilk aşamalarında Rus kuvvetlerini küçük düşürdü.

ABD Askeri Akademisi Modern Savaş Enstitüsü'nden John Spencer, bu hafta sonu "Rusya aslında dünyaya sandığımız kadar güçlü olmadığını gösteriyor" dedi.

Yine de Rusya geri adım atmak yerine daha saldırgan bir şekilde yanıt verebilir. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'da yerel yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yoğun bombardımanın kentin yerleşim bölgelerini hedef aldığını söyledi. Düzinelerce yaralı olduğu bildirildi.

Uluslararası sahnede ise Rusya kuşatma altında. Moskova, Soğuk Savaş döneminden daha kötü uluslararası izolasyon seviyesiyle karşı karşıya. Rusya'nın Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı Batı yaptırımlarına tabi. Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer birçok yetkili ve oligark, Batılı hükümetler tarafından zaten kişisel olarak yaptırıma tabi tutulmuştu.

Batılı ülkeler, hatta geleneksel olarak tarafsız olanlar bile, Ukrayna'ya silah sağlıyor veya Rus uçaklarını hava sahalarından yasaklıyor.

NATO ülkelerindeki bazı yetkililer, Rusya ile açık çatışmayı onaylamaya oldukça yaklaştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, vatandaşların Ukrayna için savaşma haklarını desteklediğini söyleyerek, bunu "Sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için" bir özgürlük savaşı olarak nitelendirdi.

Bu nasıl bitecek? Putin pazar günü nükleer kuvvetlerini alarma geçirdi. Putin, kararın "saldırgan açıklamalar" ve Batı'dan gelen yaptırımların sonucu olduğunu söyledi. Uzmanlar, dünyanın en büyük stokuna sahip olan Kremlin'in en az 1991'den beri benzer bir açıklama yapmadığını söyledi.

Çok az kişi doğrudan nükleer çatışmanın eşiğinde olunduğuna inanıyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'da daha küçük, "taktik" bir nükleer silah kullanabileceğine dair zayıf ihtimal bile bazı analistleri rahatsız etti. Nükleer silahların yayılmasını önleme uzmanı Francesca Giovannini, Atom Bilimcileri Bülteni'ne yazdığı yazıda, "Bir veya daha fazla taktik nükleer silah kullanılması, Putin'in Batı'nın birliğini bozmak ve bazı NATO ülkelerinin kararlılığını test etmek için kaçırılmayacak bir girişim olacaktır" dedi.

Daha fazla çatışmayı önlemenin birincil yolu, Belarus'ta Ukraynalılar ve Ruslar arasında yapılan görüşmeler gibi diplomasiden geçiyor. Bir çıkış rampasının hızlı bir şekilde bulunabilmesi umudu, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları ve diğer kısıtlamaları çok fazla hasara yol açmadan kaldırmasını sağlayacak.

Ancak şimdiye kadar Putin, Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması, Ukrayna'nın "askerden arındırılması"ve resmi tarafsızlık gibi kilit taleplerinde taviz vermeyi reddetti. Putin köşeye sıkışsa bile geri adım atması söz konusu olmayabilir.