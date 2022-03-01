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Son dakika: Ukrayna'nın ikinci büyük kentini bombalandı! Kiev tehdit altında!

Rusya Ukrayna'nın ikinci büyük kentini bombaladı! Kiev tehdit altında!

Rus kuvvetleri Pazartesi günü Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'u bombaladı, yetkililer en az yedi kişinin hayatını kaybettiği söyledi. Kiev'in tehdit altında olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, taviz vermeyeceklerini aktardı

01.03.2022 - 08:21 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Rus kuvvetleri Pazartesi günü Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov’u bombaladı, bir yerleşim bölgesi dağıldı.

  • Yüzlerce tank ve diğer araçtan oluşan 40 millik (64 km) bir konvoy başkent Kiev'e yaklaştı. Savaşı durdurma amaçlı görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

     

     

  • Yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'da yerleşim alanları bombalandı. 

     

     

  • Harkov'daki yetkililer, en az yedi kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi. Kayıpların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyardılar. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, artan bombardımanın kendisini taviz vermeye zorlamayı amaçladığını söyledi. Zelenskiy "Rusya'nın bu basit yöntemle baskı yapmaya çalıştığına inanıyorum" dedi. 

     

     

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