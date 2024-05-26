Ukrayna'da bir bölge daha Rusların kontrolüne geçti

Ukrayna'da bir bölge daha Rusların kontrolüne geçti

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Rusya-Ukrayna savaşında 2 yıl geride kalırken bölgede karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Rusya dün Harkiv'de bir AVM'yi hedef almış ve saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün de Rus ordusunun Harkiv'deki Berestovoye yerleşim birimini kontrol altına aldıkları duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Batı askeri birlikleri, başarılı askeri operasyonları sonucunda Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma sistemleriyle 5 ABD üretimi taktik füze, 32 ABD üretimi HIMARS çok roketatar sisteminden fırlatılan füze ve Çek üretimi Vampire sisteminden fırlatılan füze ve bir Neptün gemisavar füzesinin imha edildiği belirtilen açıklamada, 41 insansız hava aracının da düşürüldüğü aktarıldı. REKLAM

RUSYA'NIN VURDUĞU AVM SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ölenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı 40'a yükseldi. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazaya saldırısında ölen ve yaralananların sayısının arttığını belirtti. Saldırıda 11 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini paylaştı. Rusya dün Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurmuş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmış, 16 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.