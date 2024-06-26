Ukrayna: 0 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU
Ukrayna - Belçika maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da. EURO 2024'te E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erince Ukrayna grubunu dördüncü sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Belçika ise ikinci oldu ve bir üst tura yükseldi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika 0-0 berabere kaldı.
Müsabakanın ilk yarısında iki takım da geçiş oyunu sonrasında geliştirdikleri ataklarla gol aradı. Takımlar, yakaladıkları net pozisyonlarda skoru değiştiremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarıda tur atlamak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Ukrayna, tüm riskleri aldı. Pozisyonlara giren Doğu Avrupa ekibi, bu sırada savunmasında da açıklar verdi. Takımlar ikinci yarıda da gol sevinci yaşayamayınca maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki ekip de 4 puana ulaştı. Averaj hesabından ikinci olan Belçika adını son 16 turuna yazdırırken, Ukrayna sonuncu olarak elendi.
Stat: Stuttgart Arena
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (Dk. 81 Yarmolenko), Matviyenko, Mykolenko (Dk. 58 Zinchenko), Shaparenko (Dk. 70 Vanat), Brazhko (Dk. 70 Stepanenko), Sudakov, Yaremchuk (Dk. 70 Malinovskyi), Dovbyk
Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, Onana, De Bruyne, Tielemans (Dk. 62 Mangala), Doku (Dk. 77 Bakayoko), Trossard (Dk. 62 Carrasco), Lukaku (Dk. 90 Openda)
Sarı kartlar: Dk. 43 Faes (Belçika), Dk. 69 Dovbyk (Ukrayna)