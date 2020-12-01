Ukrayna Başbakanı Şmıgal: "Türkiye'nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna için örnek olabilir"

Şmıgal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la dün verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Ukrayna-Türkiye Çalışma Grubunun 3. Toplantısı'nın birçok çığır açan fikir getirmesini beklediklerini belirten Şmıgal, "Türkiye’nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna’da kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için başarılı bir örnek olabilir." ifadesini kullandı.