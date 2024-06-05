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        Haberler Dünya Ukrayna, ABD yapımı silahları Rusya topraklarında kullandı | Dış Haberler

        Ukrayna, ABD yapımı silahları Rusya topraklarında kullandı

        ABD Başkanı Joe Biden, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermişti. Reuters'a konuşan bir kaynak, Kiev'in Amerikan yapımı silahlarla Rusya topraklarına saldırdığını söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:40
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        Ukrayna, ABD silahlarıyla Rusya'ya saldırdı
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        Reuters haber ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Batılı bir yetkili, Ukrayna'nın son günlerde Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullandığını söyledi.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın, 31 Mayıs'ta, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği ancak bu iznin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirilmişti. Reuters silahların bu izin kapsamında kullanıldığını yazdı.

        ABD’li yetkililer iznin, Amerikan yapımı uzun menzilli füze ve diğer mühimmatın Ukrayna tarafından Rusya’da kullanılmamasını öngören politikaları değiştirmediğini savunuyor.

        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de dün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın hangi silah sistemlerini kullanmasına sıcak bakılmadığı yönündeki sorusuna "Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz. Ama mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri evet" yanıtını vermişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Ukrayna
        #rusya
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