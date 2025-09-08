Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Uğurcan Çakır: Herkesin bu mağlubiyetten ders çıkartacağını düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır: Herkesin bu mağlubiyetten ders çıkartacağını düşünüyorum

        A Milli Futbol Takımı file bekçisi Uğurcan Çakır, 6-0 yenildikleri İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü mağlubiyet yaşadık. Herkesin bu mağlubiyetten ders çıkartacağını düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 00:44 Güncelleme: 08.09.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Herkesin ders çıkartacağını düşünüyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya’da konuk ettiği İspanya’ya 6-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı file bekçisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

        "BURADAN TOPARLANIRIZ"

        Erken gelen golden sonra moral olarak düştüklerini ifade eden Uğurcan Çakır, “Aslında maç genelinde kötüydük. Erken gelen gol canımızı sıktı. Oyundan zaman zaman koptuk. Moral olarak çöktük. Ama sadece 3 puan ve 1 maç kaybettik. Buradan toparlanırız. Çok güzel insanlardan kurulu bir takımız. Çok karakterli oyunculara sahip takımız. 3 puan kaybettik. Önümüzde 2 maç var. Çok iyi çalışıp bu maçtan ders çıkartıp oynayacağız” diye konuştu.

        "HERKESİN BU MAĞLUBİYETTEN DERS ÇIKARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden 29 yaşındaki file bekçi, “Rakiplerimizi iyi analiz edip, takımın liderleri ve abileri ile iyi toparlanacağımızı düşünüyorum. Avusturya’da 6-1 kaybettik sonra onları yendik. Üstün başarılar kazandık. Üzücü mağlubiyet yaşadık. Sadece 1 maç ve 3 puan kaybettik. En iyi şekilde hazırlanacağız. Herkesin bu mağlubiyetten ders çıkartacağını düşünüyorum. En iyi şekilde 2 maça hazırlanacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Habertürk Anasayfa