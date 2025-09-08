Uğurcan Çakır: Herkesin bu mağlubiyetten ders çıkartacağını düşünüyorum

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya’da konuk ettiği İspanya’ya 6-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı file bekçisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BURADAN TOPARLANIRIZ"

Erken gelen golden sonra moral olarak düştüklerini ifade eden Uğurcan Çakır, “Aslında maç genelinde kötüydük. Erken gelen gol canımızı sıktı. Oyundan zaman zaman koptuk. Moral olarak çöktük. Ama sadece 3 puan ve 1 maç kaybettik. Buradan toparlanırız. Çok güzel insanlardan kurulu bir takımız. Çok karakterli oyunculara sahip takımız. 3 puan kaybettik. Önümüzde 2 maç var. Çok iyi çalışıp bu maçtan ders çıkartıp oynayacağız” diye konuştu.