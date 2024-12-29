Uğurcan Çakır'dan Galatasaray ve transfer sözleri!

"AVRUPA HEDEFİM %100 VAR"

Manchester United'ın kendisini transfer planlarında olduğu yönündeki soruya ise Çakır, "Orada Altay kardeşimiz oynuyor. Böyle bir şeye gerek yok, inşallah orada Altay başarılı olur. Tabii ki Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp, orada kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda 'Neden Avrupa’ya gitmedim?' demek istemiyorum. Yüzde 100 böyle bir hedefim var. Net bir teklif gelirse, başkanımızla oturur konuşuruz" diye yanıt verdi.