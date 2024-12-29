Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan Galatasaray ve transfer sözleri! - Trabzonspor Haberleri

        Uğurcan Çakır'dan Galatasaray ve transfer sözleri!

        Trabzonspor kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, sezonun inişli çıkışlı geçtiğini belirterek, son haftalarda takım olarak toparlandıklarını ve Avrupa hedefini sürdürdüklerini söyledi. Milli file bekçisi ayrıca hakkında çıkan Galatasaray ve transfer haberlerine de açıklık getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır, Trabzonspor’un bu sezon zaman zaman zorlu süreçler yaşadığını ancak son haftalarda yükselen bir ivme yakaladıklarını belirtti.

        • 2

          Takımın sezon içindeki dalgalı performansını değerlendiren Uğurcan Çakır, "Trabzonspor'da büyük başarılara imza attık. Ancak inişler ve çıkışlar futbolun bir parçası. Bu sezon takım olarak istediğimiz düzeyde olamasak da bireysel performansımdan memnunum. Kötü giderken daha fazla çalışıp takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Son haftalarda takım olarak da daha iyi bir performans sergiliyoruz" dedi.

        • 3

          Çakır, yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin bazı zorluklara neden olduğunu vurgulayarak, "Sezon başında birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu durum doğal olarak bir uyum sorununu beraberinde getirdi. Ancak artık bu süreci aştığımızı düşünüyorum. Özellikle son 3-4 haftadır sahada daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          G.SARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

          Uğurcan Çakır, hakkında çıkan Galatasaray'a transferiyle ilgili iddiaları için ise, "Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan çok mutluyum. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Şehrimi ve takımımı seviyorum" şeklinde konuştu.

        • 5

          "BÜYÜK MAÇLARIN HAVASI FARKLI"

          Büyük maçlarda gösterdiği performansla ilgili de konuşan 28 yaşındaki kaleci, "Büyük maçların havası her zaman farklı oluyor. Her maça aynı motivasyonla çıkmaya çalışıyorum ama büyük maçlar oyunculara ekstra bir motivasyon getirebiliyor. Yine de bütün maçlara 3 puan hedefiyle hazırlanmak gerektiğini takım arkadaşlarımızla sık sık konuşuyoruz" diye konuştu.

        • 6

          "SÜREKLİ DEĞİŞEN SAVUNMA HATTI ZORLADI"

          Savunma hattında yaşanan değişikliklerin zorluklarını da değerlendiren başarılı file bekçisi, "Bir alışma süreci oluyor elbette. Hep birlikte oynamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Savic, Serdar, Batagov ve Hüseyin arasında yaşanan sakatlıklardan dolayı sürekli bir değişim oldu ve ideal 11'i ben bilmiyorum, kimsede bilmiyor. Kim oynarsa oynasın sahaya en iyisini yansıtmak durumundayım" açıklamasında bulundu.

        • 7

          Futbolun içinde kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Uğurcan Çakır, "Hakem hataları bize de oluyor. Hakemler hata yapabiliyor ancak bu konuyu konuşmak istemiyorum. İçimizde düşündüklerimiz farklı şeyler. Trabzonspor camiası olarak sahada kalmaya ve futbol oynamaya odaklanıyoruz" dedi.

        • 8

          Öz kaynaklardan gelen oyunculara taraftarların gösterdiği tepkiler için ise Çakır, "İnsan sevdiğine tepki gösterir. Tepkiler doğal çünkü sonuçta başarı odaklı bir spor yapıyoruz. İnsan, sevdiğine daha çok kızar, ben bunu böyle görüyorum" ifadelerini kullandı.

        • 9

          "AVRUPA HEDEFİM %100 VAR"

          Manchester United'ın kendisini transfer planlarında olduğu yönündeki soruya ise Çakır, "Orada Altay kardeşimiz oynuyor. Böyle bir şeye gerek yok, inşallah orada Altay başarılı olur. Tabii ki Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp, orada kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda 'Neden Avrupa’ya gitmedim?' demek istemiyorum. Yüzde 100 böyle bir hedefim var. Net bir teklif gelirse, başkanımızla oturur konuşuruz" diye yanıt verdi.

        • 10

          TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ

          Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedeflerine değinen Uğurcan Çakır, "Kupayı kazanmak bizim için en gerçekçi hedeflerden biri. Alanya ve Rize maçlarını evimizde oynayacağız. İskenderun maçını deplasmanda oynayacağız ama iyi bir fikstüre sahibiz. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        • 11

          Bordo-mavililerin kaptanı, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ve bu hedef doğrultusunda çok çalıştıklarını da ifade etti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Habertürk Anasayfa