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Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gidecek mi? Rıza Çalımbay açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Uğur'un Galatasaray'a gitmek istediğini belirten Çalımbay, "Önünü açmamız lazım. Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok" ifadelerini kullandı

Giriş: 17.01.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gidecek mi? Rıza Çalımbay açıkladı
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, çeyrek finale yükselirken kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay da Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Uğur Çiftçi'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Mücadele sonrasında konuşan Çalımbay, Emre Taşdemir'i istediklerini doğrularken Uğur Çiftçi'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediğini dile getirdi.

Çalımbay açıklamasında "Uğur bana da söyledi yönetimle de görüştü. Gitmek istiyor. Hedeflerinden birisi büyük takımlarda oynamak. Bence önünü açmak doğru bir şey. Ama Emre Taşdemir gelmeden Uğur'u verme şansımız yok. Mümkün değil. Uğur da bunun farkında. Uğur, istekli, arzulu benim gibi Sivaslı. Onun için gitmek kolay değil ama kariyeri açısından çok önemli. Büyük bir takıma gidiyor, muhteşem bir taraftarı olan kulübe gidiyor. Sonuçta üç büyüklerden bir tanesi. Ama şu anda net bir şey yok. Eğer Emre bize gelirse ondan sonra büyük bir ihtimalle anlaşılır" ifadelerini kullandı.

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