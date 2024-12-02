Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Uğur Aslan: Hayattaki en büyük yaram... - Magazin haberleri

        Uğur Aslan: Hayattaki en büyük yaram...

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Uğur Aslan oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        En büyük yarasını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uğur Aslan, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğuydu.

        Uğur Aslan, "Biz Sema (Egenekon) ile yokluk anında da birlikteydik, kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz sağlık konularında da beraberdik. Cefasını çektik, sefasını da birlikte sürüyoruz. Biz birbirimize tutuna tutuna geldik" dedi.

        Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon

        Uğur Aslan; "Hayattaki en büyük yaram annem ve babamın, geldiğim yeri görememeleri... Görmelerini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Parayı bulunca bir anda kendinizi delice bir şeyler alırken buluyorsunuz. Sonra bir dönüp baktığımda kendime, 'Ben bunları niye aldım?' diye kendime sormuştum" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uğur aslan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Habertürk Anasayfa