Ugandalı bakan, Von der Leyen'i görmezden geldi

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AB-Afrika Zirvesi'nde sıradışı anlar yaşandı. Uganda Dışişleri Bakanı Abubakhar Jeje Odongo'nun Avrupa Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen'i görmezden gelip Konsey Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tokalaşması gündem oldu.

Görüntülerde olayı fark eden Macron'un eliyle Von der Leyen'i göstererek Ugandalı bakanın dikkatini von der Leyen'e çekmeye çalıştığı, bunun üzerine bakanın sohbet ettiği ancak yine tokalaşmadığı görülüyor.

Konsey Başkanı Charles Michel'in olaylara tepkisiz kalması ise eleştiri topladı.