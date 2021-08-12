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Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı'dan yeni fotoğraflar: Hanımcılık! - Magazin haberleri

Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı'dan yeni fotoğraflar

Aşkları doludizgin süren Ufuk Beydemir-İpek Filiz Yazıcı çifti, objektif karşısına geçti. Birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan ikiliden Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düştü

12.08.2021 - 12:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaklaşık bir senedir 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Mutlu ilişkileri süren çift, birlikte çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

  • "HANIMCILIK"

    Sevgilisi ile kamera karşısına geçen Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık" notunu düştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaştı. Çiftin gönderileri takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

  • AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ

    İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı ile aşk yaşadığını dört ay önce itiraf etmişti. 29 yaşına basan sevgilisi ile birlikte çekilen karesini Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki doğmuş" ifadelerini kullanmıştı.

    Beydemir ise Yazıcı'ya, "Teşekkürler hanımefendi." yorumunda bulunmuştu.

    Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, rol aldığı "Aşk 101" adlı diziyle adını duyurmuştu.

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