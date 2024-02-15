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        Haberler Spor Futbol UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması - Futbol Haberleri

        UEFA ülkeler sıralaması; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla güncelleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olmasının ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 16 turu maçında Sparta Prag'ı ağırlıyor. Sporseverler, sonuca göre şekillenecek olan ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler listesinde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:27
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralaması, önümüzdeki yıllarda takımlarımızın Avrupa'da mücadele etmesi açısından oldukça önem taşıyor. UEFA ülke puanı sıralaması, takımlarımızın maçlarda aldıkları sonuçlara göre değişebiliyor. Futbol tutkunları, temsilcimiz Galatasaray'ın evinde konuk edeceği Sparta Prag maçı öncesinde güncel ülke puanı sıralamasını araştırıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler listesinde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması..

        • 2

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. 37.100 puanla 9. sırada yer alan ülkemizi, 10. sırada 35,850 puanla İskoçya takip ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turuna yükselmesi 9. sıradaki yerimizi korumamız açısından büyük önem taşıyor.

        • 3

          Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag’ın bağlı olduğu Çekya 34.550 puanla 11. basamakta bulunuyor. Avrupa Ligi son 16 turu play- off karşılaşmasının sonucunda alınacak iki galibiyet, rakibin UEFA ülke puanı sıralamasında zirveden uzak kalmasını sağlayacak.

        • 4

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1- İngiltere: 100.553

          2- İspanya: 86.114

          3- İtalya: 83.284

          4- Almanya: 80.909

          5- Fransa: 62.164

          6- Hollanda: 59.900

          7- Portekiz: 53.149

          8- Belçika: 46.000

          9- Türkiye: 37.100

          10- İskoçya: 35.850

        • 5

          11- Çekya: 34.550

          12- İsviçre: 31.775

          13- Avusturya: 31.600

          14- Danimarka: 31.450

          15- Norveç: 29.875

          16- İsrail: 29.625

          17- Yunanistan: 27.925

          18- Ukrayna: 27.800

          19- Sirbistan: 27.775

          20- Polonya: 25.375

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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