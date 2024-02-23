UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinin ardından futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. UEFA ülke puanı sıralaması, önümüzdeki yıllarda takımlarımızın Avrupa'da mücadele etmesi açısından oldukça önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler listesinde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması...
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UEFA ülke puanı sıralaması bu akşam oynanan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla güncellendi. RAMS Park'ta oynanan ilk maçta 3-2' lik skorla avantaj sağlayan Galatasaray, Sparta Prag deplasmanından 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın bitiminin ardından sporseverler, güncel ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar..
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TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA!
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sırada yer alıyor. 37.600 puanla 9'uncu sırada yer alan ülkemizi, 10'uncu sırada 35.850 puanla İskoçya takip ediyor.
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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
NOT: Maçlar sonuçlandıktan sonra saat 01.00'de puan durumu güncellenecek...
1- İngiltere: 100.803
2- İspanya: 86.489
3- İtalya: 84.426
4- Almanya: 81.338
5- Fransa: 62.831
6- Hollanda: 60.500
7- Portekiz: 54.149
8- Belçika: 46.400
9- Türkiye: 37.600
10- İskoçya: 35.850
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11- Çekya: 34.550
12- İsviçre: 31.775
13- Avusturya: 32.000
14- Danimarka: 31.450
15- Norveç: 30.625
16- İsrail: 30.375
17- Yunanistan: 28.325
18- Ukrayna: 28.000
19- Sirbistan: 27.775
20- Polonya: 25.375