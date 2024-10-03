UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu ve ikinci hafta maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam etti. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ikinci hafta müsabakalarında sürpriz sonuçlara imza atıldı. İkinci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler Şampiyonlar Ligi puan durumu ve maç sonuçlarını gündemine aldı. İşte Devler Ligi'nde oynanan maçlar ve oluşan puan durumu...
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İkinci hafta maçlarında futbolseverler nefes kesen mücadelelere tanık oldu. Birbirinden zorlu maçların oynandığı Devler Ligi ikinci hafta maçlarında sonuçların ardından güncel puan durumu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024-2025 Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maç sonuçları...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
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