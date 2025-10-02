Habertürk
        UEFA Konferans Ligi: Legia Varşova- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Legia Varşova- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk sınavına Polonya'da çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, turnuvadaki açılış maçında Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Marshall Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler ise Legia Varşova – Samsunspor karşılaşmasının maç saati, yayın bilgisi ve takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Legia Varşova- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Konferans Ligi heyecanı bu kez Samsunspor taraftarlarını saracak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasına adım atan Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi Legia Varşova karşısında zorlu bir deplasmana çıkacak. Polonya’nın köklü kulüplerinden biri olan Legia, ateşli taraftarlarıyla bilinen Marshall Jozef Pilsudski Stadı’nda sahaya çıkarken, Samsunspor da yıllar sonra yakaladığı bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Peki, Legia Varşova- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Legia Varşova- Samsunspor maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler...

        • 2

          LEGİA VARŞOVA- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Legia Varşova- Samsunspor maçı 2 Ekim Perşembe (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          LEGİA VARŞOVA- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          LEGİA VARŞOVA MUHTEMEL 11

          Tobiasz, Wszolek, Pankov, Kapuadi, Reca, Kaputska, Szymanski, Elitim, Weisshaupt, Krasniqi, Rajovic

        • 5

          SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

          Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

