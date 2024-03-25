UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki Kuzey Makedonya-İsveç maçını yönetecek.
Giriş: 25.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:07
UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda yarın oynanacak Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
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