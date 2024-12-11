UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadıköy'de

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmayı Ülker Stadyumu'nda takip etti.

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Ceferin, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.

UEFA Başkanı Ceferin ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.