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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 01:13 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:13
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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

        Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan): 5-0

        West Ham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0

        AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

        Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1

        Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

        Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

        Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya): 2-1

        Hacken (İsveç) - Molde (Norveç): 1-3

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