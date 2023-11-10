UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:
Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan): 5-0
West Ham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1
Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya): 2-1
Hacken (İsveç) - Molde (Norveç): 1-3