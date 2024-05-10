UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Atalanta- Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve nerede oynanacak?

UEFA Avrupa yarı final maçları sona erdi ve finale yükselen takımlar belli oldu. Çekişmeye sahne olan eşleşmelerde Atalanta ve Bayer Leverkusen adını finale yazdırdı. Bu kapsamda milyonlarca futbolsever finalin nerde ve ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa ligi finali olan Atalanta- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...