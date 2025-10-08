Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında taraftarı önünde Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. İlk iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 3 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu kez sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe– Stuttgart karşılaşması ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Almanya ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Son olarak sahasında Nice’i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu kez gözünü gruplardaki ikinci galibiyete çevirdi. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
4. Hafta
6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)
5. Hafta
27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)
6. Hafta
11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)
7. Hafta
22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)
8. Hafta
29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)