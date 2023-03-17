Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.