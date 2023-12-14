UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırladı. 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maç Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda kaçıncı sırada olduğu ve gruptan çıkmak ihtimalleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumu...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden heyecan son maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Spartak Trnava'yı ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı lacivertliler Spartak Trnava karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri...
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FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
İlk 5 maç sonunda 9 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki son maçı olan Spartak Trnava'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın bir üst tura yükselecek.
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Temsilcimiz, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde ise Ludogorets'in yenilmesini bekleyecek ve grubu 2. sırada bitirecek. Sarı lacivertliler, söz konusu mücadeleyi kaybetmesi halinde ise Ludogorets'in Nordsjaelland'e farklı kaybetmesini bekleyecek.
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FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?
Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.
2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 12 Puan Av 2
2- Ludogorets / 12 Puan Av 0
3- Nordsjaelland / 10 Puan Av 10
4- Spartak Trnava / 1 Puan Av 1