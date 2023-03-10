Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

– Hızlı hareket edemeyecek yolcular,
– Zihinsel veya fiziksel engelliler,
– Belirli bir kilonun üzerindeki yolcular,
– Bebek ve çocuk yolcular,
– Sınır dışı edilen ve tutuklu yolcular,
– Evcil hayvanıyla seyahat eden yolcular,
– Acil çıkış kapısının açılmasını hızla yapamayacak yolcular,
– Havacılık lisanı olarak kabul edilen İngilizce ya da kabin görevlileri tarafından konuşulan dilleri bilmeyen yolcular,
– Kabin ekibinin bilgilendirmesi ile bu koltukta oturmanın görev ve sorumlulukları yerine getireceğini kabul etmeyen yolculardır.