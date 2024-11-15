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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

        Gelir İdaresi Başkanlığı, 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:46
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        Beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı
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        Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

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