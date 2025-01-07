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        Haberler Dünyadan Üçüncü çocuğuna hamile olan Gisele Bündchen'in bitmeyen tatili - magazin haberleri

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Gisele Bündchen'in bitmeyen tatili

        Kendisinin üçüncü sevgilisi Joaquim Valente'nin ilk çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan süper model Gisele Bündchen, Noel öncesinde başladığı ve bitmek bilmeyen Costa Rica tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:06
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          Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu kucağına almaya gün sayarken, sevgilisi Joaquim Valente ile yeni yıl tatiline devam ediyor. 44 yaşındaki Brezilyalı süper model, Noel döneminde başladığı ve bitmek bilmeyen Costa Rica tatilinde denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

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          Aile boyu tatilde Bündchen, kız kardeşleri ve sevgilisi Joaquim Valente'nin kız kardeşleriyle birlikte sahil yürüyüşü yaptı.

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          Valente de erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte dev dalgalarda sörf yaptı.

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          Mayosunun üzerine siyah bir pareo elbise giyen Gisele Bündchen, bu kez büyüyen karnını gizlemiş olsa da yılbaşında çekilen sahil fotoğraflarında göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle görüntülenmişti.

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          Gisele Bündchen, daha önce bikinisiyle görüntülendiğinde hem çocukları hem de arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yapıyordu.

          Gisele Bündchen, iki çocuğunun babası Tom Brady ile 2009 ila 2022 arasında evli kaldı.

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          14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adlarında iki çocuğu olan Gisele Bündchen, boşanmasından iki yıl sonra jiu-jitsu eğitmeni Valente ile ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

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