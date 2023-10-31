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        Haberler Ekonomi Turizm Üçüncü çeyrekte turizm geliri yüzde 13 arttı - Turizm Haberleri

        Üçüncü çeyrekte turizm geliri yüzde 13 arttı

        Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:56
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        Üçüncü çeyrekte turizm geliri yüzde 13 yükseldi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

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        Buna göre, turizm geliri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 13,1 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu.

        Turizm gelirinin yüzde 16,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı.

        Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        GECELİK ORTALAMA HARCAMA 103 DOLAR

        Bu dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması 74 dolar olarak hesaplandı.

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        Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu dönemde yüzde 6,8 artarak 22 milyon 428 bin 234 oldu. Bunların yüzde 12'sini 2 milyon 687 bin 458 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

        Söz konusu dönemde spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 33,3, konaklama harcaması yüzde 26,1, yeme-içme harcaması yüzde 24,6 artarken, tur hizmetleri harcaması yüzde 1,6 azaldı.

        Bu dönemde yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 76,2 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 3 ile "alışveriş" yer aldı.

        Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 61,2 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

        Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 artarak 1 milyar 933 milyon 781 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 491 milyon 933 bin dolarını kişisel, 441 milyon 848 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar olarak gerçekleşti.

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