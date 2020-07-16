Uçuk; ‘herpes simpleks’ isimli virüsün bulaşmasıyla dudak ve burun kenarlarında, ağız içlerinde, yanak içlerinde, damaklarda ve genital bölgede meydana gelen yaralardır. Genellikle bu virüs tükürük ve virüsü taşıyan kişiyle temas halinde bulaşabilmektedir. Vücuda giren bu virüsü tamamen ortadan kaldıran bir ilaç olmadığından dolayı tedavi edilememektedir. Ancak virüsü taşıyan kişilerin yarısında uçuklar oluşabilmektedir. Her zaman ortaya çıkmayan uçuk sadece meydana gelen mikrobik, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve stresli durumlarda ortaya çıkabilmektedir.

Bu virüse neden olan durumlar;

Vücut direncinin düşmesine neden olan ateşli hastalıklar,

Yorgunluk,

Yetersiz beslenme,

Stres,

Vücutta meydana gelen ani hormon değişimleri,

Hamilelik dönemi,

Ameliyat geçirmek

Adet dönemleri,

Aşırı alkol tüketimi,

Diyabet,

Kansızlık oluşması,

Yüksek ateş,

Sık ve farklı kişilerle yaşanan cinsel ilişkiler ortaya çıkarabilmektedir.

Uçuk çıkmasını önlemenin yolları ise;

Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi mutlaka yıkayın.

Uçuk bulunan kişilere yakın temastan mutlaka kaçının.

Uçuklu olan bölgeye kesinlikle dokunmayın.

Stresten uzak durun.

Güneş kremi kullanın.

Genital bölgede meydana gelen uçuklar varsa kesinlikli cinsel ilişkiye girmeyin.

Genel olarak uçuk tedavisi için bu virüsü tamamen kaldırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak eczanelerden temin edebileceğiniz uçuk kremleri ve doğal yöntemler ile tedavisi yapabilirsiniz.