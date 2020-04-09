E devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için devlet tarafından dışarı çıkma yasağı bulunmayan yani 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara her hafta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İlk olarak PTT tarafından verileceği açıklanan maske başvurularının e devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. Bu karar vatandaşların maske takma alışkanlığının kazanılması için ve yüksek fiyatta maske satıp fırsatçılık yapanlara karşı alınmıştır. Bu maskeler koronavirüse karşı vatandaşların korunması amacı ile kullanılacaktır.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Koronavirüs ülkemizde artış göstermeye son sürat devam ediyor. Devlet ise e-devlet üzerinden kayıt olan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya karar verdi. Bu maskelerden evden çıkma yasağı bulunmayan 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlar yararlanabilecek. E devlet üzerinden oluşturulan formları doldurduktan sonra maske başvurularını tamamlayacaklar. Yapılan başvurulardan sonra maskeler PTT tarafından bildirilen adreslere teslim edilecek. Maskelerin dağıtımı ücretsiz olarak yapılacak. Bu uygulama korona virüs süresince e devlet üzerinden tekrarlanarak devam edecek.

E-DEVLET MASKE BAŞVURU

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet koronavirüs ile mücadele de maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldı. Peki, başvuru şartları nelerdir? Öncelikle 20-65 yaş aralığında olan kişilerin e devlete başvurması gerekmektedir. Bu yaş aralığında olmayanlar ücretsiz maskeden yararlanamayacaklar. Bu maskeleri alabilmek için devletin açıklamış olduğu sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan kişilerin e devlet üzerinden hanedeki kişi sayılarının bildirilmesi ile yapılacaktır.

E DEVLET ÜZERİNDEN MASKE ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yaptıktan sonra gerekli adres bilgileri iletişim bilgileri ve evdeki bireylerin sayılarını belirterek maske başvurularını yapabilmektedirler. Başvuru yapıldıktan sonra teslimatlar PTT tarafından bildirilen adreslere ücretsiz olarak yapılacaktır7

PTT'DEN ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU UYARISI

Değerli Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

MASKELER NE ZAMAN GELECEK?

E-Devlet üzerinden maske başvurusunda bulunan vatandaşlar, maskelerin ne zaman geleceğini merak ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleşen ücretisiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ie ePTTAVM sitesinden maske takibini yapabileceksiniz. Ücretsiz maske takiplerinin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.