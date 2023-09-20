İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

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Vergi Usul Kanunu’na göre, işverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmak zorundalar. Mükelleflerin, muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları veya PTT aracılığıyla yapmaları gerekiyor.

Aynı kanuna dayanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik uyarınca, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında Türkiye genelinde en az 5 personeli bulunan işverenlerin, çalıştırdıkları işçilere yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunlu bulunuyor.

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Vergi Usul Kanunu’na dayanarak çıkartılan 459 Sıra No’lu Genel Tebliğe göre ise 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin tevsik (belgelenme) edilmesi mecburi.

TEVSİK SINIRI NET ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Net asgari ücret bu yılın ilk yarısında 8.506 TL, ikinci yarısında ise 13.414,50 TL oldu. Peki net asgari ücret tevsik zorunluluğu sınırını aştığı halde personel sayısı 5’ten az olan işverenlerin işçilerine ücret ödemelerini elden yapma hakkı devam eder mi? Yoksa tek işçisi olan işverenin de işçisinin aylık ücretini banka aracılığıyla mı yapması gerekir?

SORUNUN CEVABI MALİYE ÖZELGESİNDE

İzmir’de bir mükellef, net asgari ücretin 7.000 TL’lik tevsik zorunluluğu tutarını aştığına dikkat çekerek, işyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın işçilerin ücretlerinin bankadan ödenmesinin zorunlu olup olmadığını sordu.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı da mükellefin sorusuna özelge ile cevap verdi. Özelgede, yukarıda anlattığımız yönetmelikte belirlenen işçi sayısı ile sınırlı olmaksızın, çalışanlara o ay içinde yapılan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarının 7.000 TL’yi aşması halinde söz konusu ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması ve ödemelerin bankalarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği belirtildi.

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Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân olmaması halinde ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapabiliyorlar.

İŞÇİ BAŞINA HER AY 956 TL CEZA

Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu halde çalışanların ücretlerini bankalar veya PTT aracılığıyla ödemeyenlere idari para cezası uygulanıyor. Ceza tutarı her yıl artıyor. İşçisinin ücretini banka aracılığıyla ödemediği tespit edilen işverenler 2023 yılı itibarıyla işçi başına her ay 956 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Örneğin, 4 işçisi olan bir işveren ocak ayından beri işçilerinin ücretini banka aracılığıyla ödememiş ise sekiz ay için işçi başına 7.648 TL’den toplam 30.592 TL idari para cezası ödeyecek.