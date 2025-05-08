Uçak gövde ve motor bakımı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uçak gövde ve motor bakımı bölümü iş imkanları

Uçak gövde ve motor bakımı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uçak gövde ve motor bakımı bölümü iş imkanları

Uçuş güvenliği, sadece pilotların ve kulelerin koordinasyonuna değil, yer ekiplerinin milimetrik hassasiyetine de bağlıdır. Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü, havacılık teknolojisinin karmaşık dişlilerini anlayarak gökyüzündeki her seferin emniyetini garanti altına alan profesyoneller yetiştirir. Program, gaz türbin motorlarından karbon fiber kompozit panellere, bakım yönetim yazılımlarından uluslararası emniyet mevzuatına kadar geniş bir bilgi alanı sunar. Öğrenciler bu benzersiz sentez sayesinde hem el becerisi gerektiren atölye çalışmalarında uzmanlaşır hem de dijital arıza izleme sistemleriyle veri odaklı bakım stratejileri geliştirmeyi öğrenir.

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ NEDİR?

REKLAM advertisement1

REKLAM

Uçak bakımına odaklanan bu önlisans programı, sivil ve askeri hava araçlarının gövde, motor, iniş takımı ve yardımcı güç ünitesi gibi kritik bileşenlerinin emniyetli şekilde çalışmasını sağlayacak teknisyenler yetiştirir. Öğrenciler, aerodinamik ilkelere giriş, kompozit malzeme tamiri, gaz türbin motor yapısı, havacılık kalite sistemleri ve uluslararası bakım mevzuatı gibi konularda teorik eğitim alırken atölye pratiğiyle perçin, kaynak, boya ve NDT (tahribatsız muayene) tekniklerini uygulamalı öğrenir. Program, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) Part-147 modüllerini temel alarak dünya çapında geçerliliğe sahip bilgi seti sunmayı hedefler.

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? Bu bölüm iki yıllık önlisans formatında verilir; dört akademik dönem ve yaz stajı içerir. İlk yıl genel mühendislik matematiği, temel aerodinamik, havacılık malzemesi, elektrik-elektronik esasları ve iş güvenliği üzerine kuramsal temel atılır. İkinci yıl detaylı motor sök‑tak işlemleri, yapısal onarım teknikleri, kompozit kürleme süreçleri, hidrolik‑pnomatik sistem bakımı ve avionik kablo lehimleme modülleriyle uzmanlaşma başlar. Öğrenciler hava yolu veya bakım onarım merkezlerinde en az 40 iş günü zorunlu staj yaparak Lisanslı Bakım Personeli (B1.1/B1.2) yolculuğunun ilk ciddi adımını tamamlar. UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Mezunlar hat bakımı ve üs bakımı ayırımında farklı sorumluluklar üstlenir. Hat bakım teknisyenleri, uçuş aralarında uçağın lastik basıncını kontrol eder, yağ seviyesi ve hidrolik sızıntı denetimi yapar, motor dış görsel muayenesini gerçekleştirir. Üs bakım teknisyenleri ise ağır revizyon dönemlerinde motor sökümü, kompresör‑türbin bıçaklarının ölçüm ve balans ayarları, kompozit panellerin onarımı ile iniş takımı şok emicilerinin detaylı testinden sorumludur. Çalışma günlüklerinde ayrıntılı bakım kayıtlarını tutar, arızaya dair teknik bültenleri inceler, havayolu mühendislik bölümünün yayınladığı direktiflere göre aksiyon planı oluşturur.

REKLAM UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI Havayolu filolarının genişlemesi ve bölgesel hava taşımacılığının artması sayesinde bakımlı uçak ihtiyacı her yıl büyür. Mezunlar, ulusal bayrak taşıyıcı havayolları ile özel charter şirketlerinin hangarlarında, uçak bakım onarım ve revizyon (MRO) merkezlerinde, genel havacılık atölyelerinde görev alabilir. Motor üreticilerinin yetkili servis tesislerinde parça onarım teknisyeni, kompozit üretim tesislerinde kalite kontrol sorumlusu veya hava aracı leasing şirketlerinde teknik dosya analisti olarak iş bulmaları mümkündür. Savunma sanayii projeleri kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) gövde‑motor entegrasyon süreçleri de yeni kariyer sahaları yaratmaktadır. UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR? Mezunlar genellikle havalimanı apronuna bitişik büyük hangarlarda, SHY‑145 onaylı bakım kuruluşlarının üs bakım bölümlerinde çalışır. Ayrıca Ankara ve Eskişehir’deki TUSAŞ, TEI gibi motor‑gövde üretim tesisleri, Kayseri’deki askeri bakım fabrikaları, Antalya ve İstanbul’daki geniş gövdeli uçak MRO kampüsleri istihdam sağlar. Yurt dışı fırsat arayanlar EASA Part‑66 modül sınavlarını tamamlayarak Avrupa’daki bakım tesislerinde lisanslı teknisyen pozisyonlarına başvurabilir. Körfez ülkeleri ve Asya Pasifik hub’ları da genişleyip yeni bakım hatları kurdukça Türk teknisyenlere yüksek talep oluşur.

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ DERSLERİ Programda uçak gövde ve sistemlerine giriş, gaz türbin motor teorisi, uçak elektrik‑elektronik sistemleri, kompozit malzeme onarımı, havacılık hukuku, kalite güvence, hidrolik‑pnomatik bakım yöntemleri, insan faktörleri, tahribatsız muayene teknikleri, titreşim analizi, perçinleme ve kaynak uygulamaları gibi dersler bulunur. Öğrenciler atölye zamanlarında gerçek Airbus ve Boeing parça maketleri üzerinde carbon fiber katman tamiri, bal peteği yapısal dolgu işlemi ve plakalı ısı değiştirici temizliği gibi işlerde el becerisi kazanır. Simülasyon laboratuvarlarında hava aracı bakım programı (AMP) planlaması ve dijital teknik kayıt tutma pratiği edinir. Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü, emniyet kritikli havacılık sektöründe kalifiye bakım personeli ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Mezunlar, gökyüzündeki her güvenli uçuşun arka planındaki titiz mühendislik ve bakım kültürünü temsil eder. Dijital bakım yönetim sistemleri, veri tabanlı arıza tahmini ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarına uygun motor modifikasyonları gibi yeniliklerle bu meslek, teknolojiyle iç içe dinamik bir geleceğe doğru ilerlemektedir.