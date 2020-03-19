Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TÖSHİD, kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt’la bir görüşme yaptı. Sektör, koronavirüs etkisiyle sektörde yaşanan sorunların aşılabilmesi için bazı taleplerde bulundu. Bunlardan bazıları şöyle:

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeleri ve vergiler (KDV) ertelesin,

- Yurt içi uçuşlarda KDV düşürülsün,

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarifelerinde kriz boyunca yüzde 50 indirim yapılsın,

- Kargo taşımacılığında tarifelerde meydan ayrımı yapılmasın.

- Havalimanlarında uçak park ücretleri ve konaklamalarda indirim dikkate alınsın.

KDV DÜŞÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün koronavirüse karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında hava taşımacılığında iç hatlarda KDV’nin 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 1’e çekileceğini açıkladı. Peki, bilet fiyatları ne olacak? Bu karar sektörde nasıl karşılandı? İç hatlarda yolcu sayısını artırır mı?

Bu soruları Onur Air Genel Müdürü TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Tosun’a yönelttik. Tosun, koronavirüsten en çok etkilenen sektörün havacılık olduğunu anımsatarak, dış hat uçuşlarının durduğunu, iç hatlarda da kayıplar yaşandığını söyledi.

Tosun, bu sorunun aşılması için bir dizi talepte bulunduklarını belirterek, iç hat uçuşlarda KDV’de yapılan indirimin vatandaşı seyahate özendirebilecek “sempatik” bir sonuç üretebileceğini söyledi. Tosun, bu adımın 100 TL’lik bilette 17 TL’lik indirim anlamına geldiğini belirterek, “4 kişilik bir aile uçakla seyahat etmek istediğinde 300-400 TL’ye denk gelecek. Bu da uçakla seyahat etmeyi, ailelerin büyüklerini ziyaret etmesini teşvik edebilir” dedi.

Tosun, havacılık sektörünün istihdam kaybı yaşamadan bu süreci atlatmaya çalıştığını belirterek, bu amaçla bir dizi talepte bulunduklarını, izleyen günlerde de yine Ulaştırma Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.