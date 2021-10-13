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Üç Kuruş'un yeni fragmanı yayınlandı!

Show TV'de yakında pazartesi akşamları ekranlara gelecek olan, Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Üç Kuruş' için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişiyle göz dolduran Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandırdı. Üç Kuruş dizisinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Üç Kuruş oyuncuları, konusu ve birinci bölüm fragmanı...

13.10.2021 - 21:07 | Güncelleme: ABONE OL
Üç Kuruş'un yeni fragmanı yayınlandı!

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Roman mahallesi Çıngıraklı'da gerçekleşen görkemli düğünün dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'ye (Ekin Koç) dair verilen ilk ipuçları izleyicinin ilgisini artırıyor. Çıngıraklı'nın mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe'nin arasındaki gerilim heyecan uyandırırken aksiyon dolu anlar şimdiden nefes kesiyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Dikkat çekeceği konularla Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

'Üç Kuruş' çok yakında her pazartesi Show TV'de!

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