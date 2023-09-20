Üç Kız Kardeş yeni sezon oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş 3. sezon oyuncuları ve karakterleri
Kanal D'nin ilk iki sezonuyla ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu merak konusu olmaya devam ediyor. Her Salı günü izleyicileri ile buluşan dizinin yeni sezonunun bu akşam başlayıp başlamayacağı gündem olmuş durumda. İşte, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu ve yeni sezon ne zaman başlayacak sorularının cevapları...
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Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi merakla bekleyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in yeni sezon oyuncuları hakkında detayları derledik!
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ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM BAŞLIYOR
Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, bu akşam ekranlara geri dönüyor.
İşte sevilen dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların listesi...
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ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN YENİ SEZON OYUNCULARI
REHA ÖZCAN - SADIK
İCLAL AYDIN - NESRİN
BERKER GÜVEN - SOMER
ÖZGÜ KAYA - TÜRKAN
ALMİLA ADA - DÖNÜŞ
MELİSA BERBEROĞLU - DERYA
VEDA YURTSEVER - RÜÇHAN
TAYFUN ERASLAN - ÖZER
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BENİAN DÖNMEZ - NEZAHAT
NAZLI SENEM ÜNAL - MİNE
DEMİRCAN KAÇEL - MESUT
VURAL ŞAHANOĞLU - SERDAR
HAKAN ATALAY - FATİH
YİĞİT DİKMEN - ÖZGÜR TUNCA
EREN ÖREN - MUSTAFA KORMAN
AYÇA İNCİ - SEVİLAY YALÇIN