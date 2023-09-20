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        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş yeni sezon oyuncuları kimler? Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş 3. sezon oyuncuları kimler ve karakterleri isimleri ne?

        Üç Kız Kardeş yeni sezon oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş 3. sezon oyuncuları ve karakterleri

        Kanal D'nin ilk iki sezonuyla ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu merak konusu olmaya devam ediyor. Her Salı günü izleyicileri ile buluşan dizinin yeni sezonunun bu akşam başlayıp başlamayacağı gündem olmuş durumda. İşte, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu ve yeni sezon ne zaman başlayacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:27
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        • 1

          Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi merakla bekleyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in yeni sezon oyuncuları hakkında detayları derledik!

        • 2

          ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM BAŞLIYOR

          Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, bu akşam ekranlara geri dönüyor.

          İşte sevilen dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların listesi...

        • 3

          ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN YENİ SEZON OYUNCULARI

          REHA ÖZCAN - SADIK

          İCLAL AYDIN - NESRİN

          BERKER GÜVEN - SOMER

          ÖZGÜ KAYA - TÜRKAN

          ALMİLA ADA - DÖNÜŞ

          MELİSA BERBEROĞLU - DERYA

          VEDA YURTSEVER - RÜÇHAN

          TAYFUN ERASLAN - ÖZER

        • 4

          BENİAN DÖNMEZ - NEZAHAT

          NAZLI SENEM ÜNAL - MİNE

          DEMİRCAN KAÇEL - MESUT

          VURAL ŞAHANOĞLU - SERDAR

          HAKAN ATALAY - FATİH

          YİĞİT DİKMEN - ÖZGÜR TUNCA

          EREN ÖREN - MUSTAFA KORMAN

          AYÇA İNCİ - SEVİLAY YALÇIN

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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