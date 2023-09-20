Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi merakla bekleyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in yeni sezon oyuncuları hakkında detayları derledik!