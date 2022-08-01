ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezon çekimleri için ağustos ayı başında sete çıkılacağı oyunculara duyuruldu. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda dizinin oyuncu kadrosuna Mustafa Korman karakteri ile Eren Ören dahil olacak.

Üç Kız Kardeş dizisinde 2. sezon için bütün oyuncuların sözleşmesi tamam; eğer çok özel bir sıkıntı çıkmaz ise Üç Kız Kardeş dizisi set ekibi 20 Ağustos 2022 de dizinin yeni sezonu için sete çıkacak ve oyuncuların mayıs sonunda ayrıldığı tatil bitmiş olacak. Kanal D yönetimi Üç Kız Kardeş dizisini 13 Eylül 2022 de yayına hazır olacak şekilde görmek istiyor; ancak Üç Kız Kardeş 17. bölüm ne zaman yayınlanacak bu sorunun cevabını sadece kanal biliyor. Kanal eylül ayı reyting durumuna bakarak oldukça iyi reytingler alan dizisinin yayın tarihini belirleyecek.