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Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?

Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili merak edilenler

Üç Kız Kardeş dizisi 14 Haziran 2022 de 16. bölümü sezon finali yapmıştı. İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık’ta yapılmakta. Sevilen dizinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

01.08.2022 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Berker Güven, Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu’nun başrolünde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi izleyiciler tarafından çok sevildi. Sevgi dolu bir evde büyüyen üç kız kardeşin, bambaşka hayatlar içinde yaşadıkları olayları konu edin dizi sezon finali yapmıştı. Diziyi severek takip edenler yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Üç Kız Kardeş yeni sezon tarihi...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezon çekimleri için ağustos ayı başında sete çıkılacağı oyunculara duyuruldu. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda dizinin oyuncu kadrosuna Mustafa Korman karakteri ile Eren Ören dahil olacak. 

    Üç Kız Kardeş dizisinde 2. sezon için bütün oyuncuların sözleşmesi tamam; eğer çok özel bir sıkıntı çıkmaz ise Üç Kız Kardeş dizisi set ekibi 20 Ağustos 2022 de dizinin yeni sezonu için sete çıkacak ve oyuncuların mayıs sonunda ayrıldığı tatil bitmiş olacak. Kanal D yönetimi Üç Kız Kardeş  dizisini 13 Eylül 2022 de yayına hazır olacak şekilde görmek istiyor; ancak Üç Kız Kardeş 17. bölüm ne zaman yayınlanacak bu sorunun cevabını sadece kanal biliyor. Kanal eylül ayı reyting durumuna bakarak oldukça iyi reytingler alan dizisinin yayın tarihini belirleyecek.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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