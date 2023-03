Üç bakandan sel bölgesinde açıklamalar

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş depreminin ardından sel felaketinin vurduğu illerden Şanlıurfa'da bir açıklama yaptı.

Bakanlar açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: TAHRİBATLAR GİDERİLENE KADAR BURADAYIZ

Toplam 3 yerde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerimiz sahada çalışıyorlar. Sayın bakanımızla burada yeni görevlendirmeler yapıldı. Sabaha kadar çalışılacak, çamur temizlenmeye çalışacak. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Vali yardımcımızla birlikte kurulan ekipler yarın evlere ilk ödemeyi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm bilgileri sayın bakanlarımızla birlikte arz ettik. Talimatlarını da almış olduk. Şanlıurfalı hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem bölgesinde de çalışıyoruz. Burada bu selin ilk tahribatları giderene kadar buradayız. Hep birlikte çalışacağız, vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şanlıurfa'nın kırsal ilçelerinde, mahallelerinde taramalar yapıldı. Tahribatlar var ama genel anlamda olumsuzluk yok. Hayatın akışını ortadan kaldıracak bir halle karşı karşıya değiliz. İki tane Karayolları Bölge Müdürümüz bilgi verdi. Özellikle Hilvan yolunda çökme meydana geldi. Oradaki çalışmalar devam ediyor, onarılacak. Akçakale-Şanlıurfa yolunda epey su bastı; daha doğrusu suyun bir bölümü oraya yönlendirildi. DSİ ile Karayolları Bölge Müdürlüğü bu çalışmaları devam ettiriyorlar.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞCİ: YILLIK YAĞMURUN YARISI 1 GÜNDE YAĞDI

Öncelikle Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatyamıza geçmiş olsun diliyorum. Her üç ilimiz de depremle birlikte bir de bu doğal afetle vatandaşımızın karşı karşıya gelmesi, gerçekten vatandaşımız açısından hem de buradaki çalışmalar açısından birtakım zorlukları beraberinde getirmiştir. 12'si burada 2'si Adıyaman'da olmak üzere 14 vatandaşımıza Rabbim rahmet eylesin. Bu coğrafya belirli riskleri barındıran coğrafya. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri tüm dünyayı etkilediği gibi biz de bölge olarak ülke olarak bunları hissediyoruz. 3 Mart günü sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir çalışma malum başlatıldı. İnşallah bu çalışmalarla birlikte doğal afetler karşısında daha sürdürebilir sistemler de inşa edilmiş olacaktır. Dün sabah itibariyle başlayan ama Meteoroloji tarafından önceden uyarıları zamanında uyarıları yapılan bu hadisede maalesef bu can kayıplarımız oldu. Burada 460 kilogram Şanlıurfa'nın yağış ortalamasıdır. Tam bunun iki katı yağış iki günde Şanlıurfamızın toprakları ile buluşmuş durumdadır. Şayet böyle bir yağış 4 kez tekrar edecek olursa Şanlıurfamızın yıllık ortalama yağışı da bu şekilde karşılanmış olacaktır. Böyle yoğun yağışın coğrafya ile buluşması işlerimizi güçleştirmektedir, tabii ki bu olağanüstü durumdur. Şanlıurfa'nın da içinde yer aldığı bu konuştuğumuz coğrafya aynı zamanda tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahiptir. Sel felaketi ile Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya gibi üretim desenlerinde farklılık da olsa bu coğrafyada yetiştirilenler bizim gıda arz güvenliğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Burada çalışmalarımızın nihayete erdirilmesi hepimizin arzusudur. Tabii ki şu anda taşkın ve sel hadisesi devam ettiği için arkadaşlarımızın sahadaki çalışmalarının kesin neticesinden söz etmek doğru olmaz. İlerleyen günlerde bunların kesinleşmiş hallerini inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Merkezdeki üç ilçemiz Eyübiye, Haliliye, Karaköprü en çok etkilenen ilçelerimizdir. Bazı seralarda zarar meydana geldiğini arkadaşlarımız tespit etmiş bulunmaktadır. Harran ilçemizde 5 mahallede hububat ekili olan alanlarımızda zarar olduğu şeklinde bir ön tespitleri söz konusudur. Kati tespitler sular çekildikten sonra yapılmış olacaktır. Karaköprü ilçesinde 300 arılı kovan zarar görmüş, 8 büyük ve küçük baş hayvanın telef olduğu arkadaşlarımızın tespitleri arasında yer almaktadır. Ekiplerimizin çalışmalar tamamlandığında süratle burada vatandaşımızın zarar ve ziyanı, atılması gereken adımlar konusunda yardımcı olacağız. DSİ sorumluluğundaki tüm tahliye kanallarımız şu anda açık durumdadır. Harran ve Akçakale tarafında tahliye kanal kapasitelerini aştığı için yer yer ulaşımda aksamalar ve taşkınlar yaşanmaktadır. Geçmişte yapılmış bazı müdahalelerin etkisiyle ulaşım ana yolda kapanmış durumdadır. Şehir içinde dereler açık olup tam kesit çalışmaktadır. Tıkanıklık söz konusu değildir. Karakoyun deresinde Karakoyun ve Akabe mahallelerinde bodrum katlarını su basmıştır. Orada yaptığımız müdahalelerle derenin her iki yakasındaki biriken suların dereye akıtılması konusunda çalışmalar inşallah olumlu neticeler verecektir. Dün sabah saatlerinden itibaren sulama tünelleri kurak geçiyor diye 'su serbest bırakılsın' talepleri olmuştu. Biz de su vermiştik. Yağmur sonrası tedbir amaçlı sulamalar sonlandırılmıştır. Gece yağışların sona ereceği noktasında bilgimiz var. Vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarına riayet etmelerinde yarar görüyoruz. DSİ olarak son 20 yılda 20-21 dere ıslahı projesiyle 40 yerleşim yerimizi, tarım arazilerimizi taşkınlardan korumak için yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımları gerçekleştirmemiş olsaydık bugün dah büyük bir afetle karşı karşıya kalabilirdik. Malatya ilimizde ise ilk belirlemelere göre sel felaketinden dolayı bitkisel ve hayvansal üretime yönelik herhangi bir zayiat söz konusu değildir. Üç ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. İnsanların son olur diye dua ettiği bu felaketi de inşallah biz de son olur diyelim.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ: ÖDEMELER YARINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bugün maalesef deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız, ilk günden beri deprem bölgesinde tüm ekiplerimizle harıl harıl çalıştığımız dönemde Urfa sel felaketinden ciddi şekilde etkilendi. Bu topraklarda bugüne kadar görmediğimiz yağmur neticesinde taşmaları bunun sonucunda da 12 vatandaşımızın kaybına sebep olan ve yaralıların da olduğu bir afetle karşı karşıyayız. Aynı şekilde Adıyaman'da aynı afet söz konusu. Gerek valiliğimiz, gerek belediyelerimiz, askerimiz AFAD'ımız, DSİ'nin çalışanları canhıraş şekilde olaya müdahale edip, en başta arama kurtarma faaliyetlerine personelimiz ve dalgıçlarımız dahil olmak üzere iş makinaların sevk edilmesiyle işlemlere başladılar. Bugün değerli bakanlarımızla birlikte birçok evi yerinde, işyerlerine ziyarette bulunduk. Maalesef o alandaki konutlar, işyerleri ciddi şekilde zarar görmüş. Şunu net olarak söyleyeyim; koordinasyonumuzda yürüyen, İçişleri Bakanlığımız, AFAD ve askerlerimizle, belediye personelimizle hızlı şekilde devam eden çalışmalarda depremde olduğu gibi bu afette de sayın İçişleri Bakanımız ve selde de sayın Tarım Bakanımızın koordinasyonlarının ne kadar önemli olduğunu müşahede etmiş olduk. Bu gece durmayacağız. Sabaha kadar hasar tespit çalışmalarını Defterdarımız hızlı şekilde yürütecek. Yarın gün başlarken hasar tespit çalışmalarının çoğunluğunun bittiği AFAD tarafından ödemelerin hızlı bir şekilde yapıldığı bir güne başlayacağız inşallah. Bu alışkın olmadığımız bir yağmur. Bir aydır kuraklıkla ilgili konuşurken, neredeyse yılın yarısının yoğun olarak yağmurun döktüğü döneme biz bir günde yaşadık. Elbette Urfa buna alışkın değil. Uzun yıllarda bir ortaya çıkabilecek afet. Depreme alışkın olmayan ilimizde aynı şekilde 180 vatandaşımızı burada kaybettik. Şu anda ciddi şekilde sahadayız. Ben de bu geceyi burada geçireceğiz. İnşallah farklı bir sabaha uyanmak üzere işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Bu gece devam edecek yağmurlardan dolayı artabileceğine ilişkin ve hafta sonunda gene aynı şiddette olmasa bile yağmurların olabileceğine ilişkin tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini, tedbirliği olmamız gerektiğini buradan açıklıkla ifade edeyim. Bölgemizde şiddetli yağmur olacağı aşikar. Hepimizin tedbirli olmasında fayda var. Bu geceden itibaren gücünü azaltacak olan yağmurla birlikte yarın tüm işlemlerimizi tamamlama gayretinde olacağız. Allah tekrar bu afetleri yaşatmasın, yâr ve yardımcımız olsun.