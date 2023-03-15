Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak sebebiyle ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Selma Sarıkaya'nın cesedinin bulunmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.