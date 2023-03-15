Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaç kişi öldü? Can kaybı açıklandı... - Haberler

Son dakika haberi Sel felaketinde can kaybı 13'e yükseldi!

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 13'ye yükseldi. Son olarak Şanlıurfa'da suyla dolan alt geçitten çıkarılan araçta 2 kişinin cenazesine ulaşıldı

Giriş: 15.03.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaç kişi öldü? Can kaybı açıklandı... - Haberler
AA

Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak sebebiyle ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Selma Sarıkaya'nın cesedinin bulunmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.

Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 25 kilometrelik alanda, aralarında dalgıçların da bulunduğu 300'e yakın görevlinin, dere içi ve kenarındaki arama çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'DA DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'da suyla dolan alt geçitten çıkarılan araçta 2 kişinin cenazesine ulaşılmasıyla selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kent genelinde dün itibarıyla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Böylelikle kentteki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kentte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar ise farklı mahallelerde sürüyor.

AFAD, Şanlıurfa'daki su baskınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uşak'ta iki katlı evde yangın paniği
Uşak'ta iki katlı evde yangın paniği
Sağanak ve toz taşınımı uyarısı!
Sağanak ve toz taşınımı uyarısı!
Altın alacaklar dikkat! Gram ve çeyrek...
Altın alacaklar dikkat! Gram ve çeyrek...
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.