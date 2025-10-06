Üç ayların başlangıç tarihi, İslam dünyasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tövbenin ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu mübarek dönem, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanacak. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal zaman diliminin başlangıç tarihi belli oldu. İşte üç ayların başlangıç tarihi...