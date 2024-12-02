Üç Aylar, İslam dünyasında rahmet, bereket ve manevi derinliğin yoğun olarak hissedildiği özel bir zaman dilimidir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, ibadetlerin, duaların ve hayır işlerinin arttığı, Müslümanlar için arınma ve Allah’a yaklaşma fırsatı sunan bir süreçtir. Peki, 2025 Üç Aylar ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, Receb, Şaban ve Ramazan ayları tarihi...